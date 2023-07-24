Объемы средств поражения, которые ежемесячно производятся на оборонно-промышленных предприятиях, за месяц превысили показатели выпуска за весь прошедший год.

На российских оборонно-промышленных предприятиях ставят рекорды по производству боеприпасов. Объем, выпущенный за месяц, уже превысил показатели всего предыдущего года. Об этом рассказал Денис Мантуров.

Руководитель ведомства указал, что преимущественной части заводов удается справиться с поставленными задачами, но присутствует значительный дефицит в количестве работников. Чтобы перейти на новые мощности, потребуется нанять много сотрудников в штат.

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Особенно наблюдается нехватка рабочего персонала, техников и инженеров. Без их наличия невозможно развернуть новые площадки, чтобы выпускать современное и наиболее используемое вооружение.

Мантуров утверждает, что общий дефицит сотрудников уже превысил показатель 16 000 человек. Сейчас крайне важно поддерживать отечественную промышленность. Во-первых, следует решить вопрос с недостатком кадров. Наем работников со стороны – не выход. Нужно инициировать обучение собственных специалистов.

Во-вторых, следует предварительно приступить к развертыванию новых объектов, чтобы нарастить производственный потенциал. Это позволит выйти на новые мощности, как только будут набраны целевые специалисты.

Ранее в СМИ появилась новость, что Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию.