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Бывший президент США Дональд Трамп с критикой отнесся к заявлению нынешнего президента Джо Байдена, который рассказал, что в государстве сейчас наблюдается значительный дефицит боеприпасов. Подробности изложены в материале зарубежного издания.
Трамп считает, что миру недопустимо знать о снижении обороноспособности государства. Так он отреагировал на заявление Байдена о том, что в Америке заканчиваются боеприпасы, их уже все передали Украине.
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Трамп подчеркнул, что с данным сообщением будут ознакомлены все враги США, а также Китай, который сейчас настроен не самым дружелюбным образом к Америке. Бывший президент буквально указывает на глупость нынешнего руководителя, показавшему всему миру слабость государства.
С точки зрения Трампа, нынешние реалии наиболее опасны в американской истории, так как практически повсеместно присутствует ядерное оружие. Оно появляется в распоряжении даже маленьких стран.
Ранее в СМИ появилась новость, что украинские солдаты заявили о неоправданных потерях ВСУ.