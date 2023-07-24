По словам Трампа, ранее Байден признался в том, что у США заканчиваются боеприпасы, поскольку их все отдали. «Если вы все отдали — это ужасно. Но еще ужаснее — сказать об этом всему миру», — заявил Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп с критикой отнесся к заявлению нынешнего президента Джо Байдена, который рассказал, что в государстве сейчас наблюдается значительный дефицит боеприпасов. Подробности изложены в материале зарубежного издания.

Трамп считает, что миру недопустимо знать о снижении обороноспособности государства. Так он отреагировал на заявление Байдена о том, что в Америке заканчиваются боеприпасы, их уже все передали Украине.

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Трамп подчеркнул, что с данным сообщением будут ознакомлены все враги США, а также Китай, который сейчас настроен не самым дружелюбным образом к Америке. Бывший президент буквально указывает на глупость нынешнего руководителя, показавшему всему миру слабость государства.

С точки зрения Трампа, нынешние реалии наиболее опасны в американской истории, так как практически повсеместно присутствует ядерное оружие. Оно появляется в распоряжении даже маленьких стран.

Ранее в СМИ появилась новость, что украинские солдаты заявили о неоправданных потерях ВСУ.