"За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях", — говорится в статье.

В журнале Military Watch рассказали о потерях украинской стороны в ходе нынешнего наступления. Все попытки ВСУ преодолеть российские рубежи оборачиваются лишь гибелью бойцов.

В публикации рассказали, что за два прошедших месяца с начала контрнаступления украинская сторона потеряла множество солдат на различных направлениях.

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В издании акцентировали внимание на том, что командиры посылают в бой только призванных необученных людей. Бывшие гражданские не имеют практических навыков ведения боя. На отдельных участках фронта они живут не более 4-х часов.

Военный аналитик уточнил, что данная ситуация затрагивает не только бойцов ВСУ, но и иностранных наемников, решивших присоединиться в данном конфликте к украинской стороне.

Солдат не спасает зарубежное вооружение и техника. Отсутствие реального опыта – вот главная причина значительных потерь войск. Прежде чем пускать бойцов на укрепленные рубежи, необходимо тщательно натренировать их. Только так возможно повысить выживаемость.

Ранее в СМИ появилась новость, что Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию.