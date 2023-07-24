Ютубер ENFANT TERRIBLE выложил фанатский трейлер для продолжения Red Dead Redemption. Ролик собран из ассетов, созданных на Unreal Engine 5, и демонстрирует, как могла бы выглядеть графика в обновленной версии игры.

Автор YouTube канала ENFANT TERRIBLE продемонстрировал геймерам, как могло бы выглядеть продолжение Red Dead Redemption на движке Unreal Engine 5. Блогер запустил трейлер, где показал разные локации на Диком Западе.

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Он считает, если бы в Rockstar Games занялись разработкой продолжения шутера от третьего лица, он бы выглядел примерно так. Напомним, Unreal Engine 5 представляет собой последнюю версию графического движка от Epic. Его можно использовать бесплатно, но цели обязательно должны быть некоммерческими.

В ролик с обновленной версией компьютерной игры включены ассеты, созданные на Unreal Engine 5. Интернет-пользователи остались довольными возможностями движка.

Многие из них хвалят то, как выполнена окружающая среда, им нравятся спецэффекты. Главное, что ютубер смог сохранить атмосферу игры.







