Эрин Эберхардт, занимающая должность руководителя проектов в Insomniac Games, рассказала о том, что студия работает над новой неанонсированной игрой.

Иногда крупные и известные студии любят огорошить фанатов выходом игры, которой никто и не ждал. Такой стратегии решили придерживаться и в Insomniac Games. Эрин Эберхардт, ответственная за проекты в данной компании, рассказала, что студия приступила к разработке игры, которую даже не анонсировали.

Сейчас компания готовится представить миру Marvel’s Spiders-Man 2, а также работает над ещё одним проектом по этой же вселенной комиксов, но главным героем будет Росомаха. К сожалению, точная дата выхода игры пока неизвестна.

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Если слова Эберхардт правдивы, то студия «втихую» разрабатывает ещё один проект из категории ААА, но вот подробности скрыты от широкой общественности. А ведь геймерам же интересно!

Студия Insomniac имеет множество личных достижений за спиной. Ранее разработчики входили в киберспортивное подразделение «Близзов», а также трудились над стриминговыми технологиями для PS Now. Отдельные пользователи считают, что новый проект – это очередной мультиплеер, к которому компания уже давно готовится.