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Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину

В этой статье разбираемся в истории разработки боеприпасов кассетного типа, для каких целей они могут использоваться и кому они смогут принести больше пользы во время СВО.
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Кассетные боеприпасы. Это понятие в последнее время активно муссируется средствами массовой информации и блогерами, которые рассказывают о том, что они вот-вот начнут применяться ВСУ, а Россия сразу же начнёт отвечать аналогичным вооружением. Что за кассетные боеприпасы? Зачем они нужны? Что они вообще в принципе представляют собой? Расскажу немного в сегодняшнем обзоре.

Какие именно виды боеприпасов уже получают ВСУ?

Кроме кассетных американских снарядов типа М 864, вооружённые силы Украины могут также получить ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS или Mars II (типа M26A1). В таких боеприпасах применяется кассета, содержащая в себе 518 боезарядов DPICM M 85. Но особенности этих боеприпасов таковы, что максимальная дальность полёта составляет 45 км при идеальных условиях, что ровно в 2 раза меньше, чем у штатных зарядов для HIMARS. Чтобы успешно применять эти пусковые установки, специалистам украинского ПВО нужно будет выводить их значительно ближе к линии боевых столкновений, что серьёзно повышает риск повреждения или уничтожения пусковой установки.

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Важно понимать, что применение боеприпасов кассетного типа для проведения ВСУ обстрелов позиций российских войск и населённых пунктов на российской территории было впервые официально зарегистрировано на следующий же день после того, как администрация США заявила про их передачу Украине. Это позволяет сделать вывод о том, что боеприпасы, скорее всего, были уже фактически поставлены на территорию Украины и уже были подготовлены к применению, ожидая исключительно «разрешения» со стороны американской администрации. Одними из максимально распространённых на территории бывшего постсоветского пространства являются ракетные кассетные снаряды типа 9М27К, которые предназначены для РСЗО «Ураган» 9К57, которые также применяются украинской стороной на ряде участков боестолкновений.

Какие боеприпасы кассетного типа есть у Армии России?

Безусловно, что номенклатура вооружений постепенно будет расширяться, особенно, если кассетные боеприпасы начнут применяться российской армией, которой со времён СССР также досталось значительное количество различных вооружений такого класса. Кроме многочисленного советского вооружения, прошедшего усовершенствование и модификацию, к примеру, в Сирийской республике сейчас широко серия изделий РБК 500 (500 в данном случае — это общая масса изделия), к примеру РБК 500 ЗАБ-2,5М и РБК 500 ПТАБ-1М. Эти изделия относятся к категории кассет бомбового типа.

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АО-2,5 РТМ — бомбовая разовая кассета с боевыми осколочными элементами представляет собой изделие со 108 небольшими бомбами весом по 2,5 кг каждая. Модернизированный боеприпас этого класса несёт в себе 126 аналогичных бомб. Сбрасывается она с носителя с высоты 300 метров и более, может применяться как при одиночном, так и при залпово-серийном бомбометании. Бомбовая разовая кассета типа РБК 500 У с индексом БетАБ—М предназначена для эффективного поражения площадных бетонных целей, к примеру — шоссе, аэродромов, сооружение бункерного типа из железобетона и пр. В кассету, вес которой составляет в общем 480 кг, входит 10 отдельных снарядов, после раскрытия кассеты раскрывающие собственные парашюты и выходящие на вертикальную траекторию — после завершения выхода на неё включается встроенный двигатель, набирающий нужную скорость для преодоления бетонного слоя.

Зачем вообще создавались классические боеприпасы?

Основным периодом, когда производились боеприпасы кассетного типа массово, стала Холодная война. И в государствах-участниках блока НАТО, и в Советском Союзе разрабатывались подобные классы вооружений для минимизации вероятности крупных пехотных манёвров противника (от полкового до армейского уровня), быстрого поражения неукрытой военной техники и пехоты, аэродромов, складов полевого базирования и иных целей площадного типа. Другой целью, которая предполагала применение боеприпасов такого типа, являлась экономия сил и ресурсов в условиях длительных боевых действий — один боеприпас кассетного формата при значительно меньшем расходе может поражать сразу несколько целей.

К чему в целом всё идёт сейчас?

Оперативность поставок боеприпасов кассетного класса в ВСУ в целом может навести на 2 основные мысли.

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Вероятно, что достаточно большой запас переданных ранее Украине из разных европейских стран ОФ снарядов к орудиям, имеющим калибр в 155 мм, начинает постепенно подходить к концу ввиду регулярного уничтожения полевых складов авиацией и БПЛА российских войск, а также значительного расхода снарядов артиллерийскими подразделениями ВСУ. Спрогнозировать реальный срок наступления дефицита стандартных боеприпасов достаточно сложно, но, если послушать Салливана, то сложности с количеством снарядов уже находящихся на вооружении, а также перебои с поставками из Европы, могут возникнуть уже в конце августа — начале сентября 2023 года.

Если говорить про более глобальные мысли, то такие быстрые поставки могут говорить о том, что контрнаступление ВСУ, идущее с различной интенсивностью уже более 2 месяцев, может быть поставлено на длительную вялотекущую паузу не только вследствие значительных потерь личного состава и военной техники, но и по причине серьёзного истощения доступных боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии. Практика современных вооружённых конфликтов такого типа, как СВО на Украине, показывает, что наступление без поддержки артиллерии просто невозможно. Однако, фактической мощи наступлению на глубоко эшелонированную и подготовленную оборону такие боеприпасы (во всяком случае НАТО-вского класса) придать не смогут. Причина в том, что массовые боеприпасы кассетного типа не могут использоваться для уничтожения глубоких окопов и переходов между ними, блиндажей, опорных пунктов и иных типов укреплений.

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Фактически, единственным вариантом для использования подобного вооружения являются крупные скопления личного состава и техники на открытой местности или в слабозащищённых укрытиях. Подобные формирования разворачиваются только во время крупного наступления, соответственно, выходит, что кассетные боеприпасы со стороны ВСУ могут применяться в случае контратаки со стороны ВС РФ на различных участках фронта. Учесть стоит также тот факт, что командование МО РФ официально заявило о том, что в случае применения кассетных боеприпасов со стороны противника, российская армия также начнёт их использование. А наступление сейчас ведёт Украина, поэтому на данный момент в выигрышном положении в плане применения подобного вооружения находится Россия.

Краткие итоги — какая сейчас обстановка?

Если в ответ на начавшиеся со стороны украинских войск будет нанесён ответный удар со стороны ВС РФ кассетными боеприпасами, то на Донецком и Запорожском участках фронта подразделения многочисленной пехоты и лёгкой техники ВСУ будут в значительно более уязвимом положении для огня РСЗО и ствольной артиллерии. Массовое использование подобных боеприпасов даст возможность массированного уничтожения военнослужащих ВСУ на значительно больших участках территории.

Важно также учесть, что у российских подразделений значительно больше кассетных вооружений — как бомбовых и ракетных, так и для различных видов артиллерии. Если МО РФ начнёт массированное применение кассетных боеприпасов различного класса, то проблем у ВСУ с количеством безвозвратных и санитарных потерь значительно прибавится.

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