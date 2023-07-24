В интервью телеканалу CNN, глава Минобороны Украины рассказал, что обучение пилотов растянется минимум на шесть месяцев и будет проходить в Дании или Нидерландах.

Глава МО Украины Алексей Резников рассказал, что уже в следующем месяце начнется долгожданное обучение украинских пилотов. К мероприятию приступят ввиду анонсированных Западом поставок истребителей F-16. Подробности приведены в публикации СМИ.

Министр подчеркнул, что на полное обучение уйдет порядка 6 месяцев. Он надеется, что за этот период Украине передадут истребители, а следующей весной пилоты будут защищать родное небо на них.

реклама

Предположительно учеба состоится в Нидерландах и Дании, но возможно размещение и в ряде других стран. Всё зависит от решения иностранных помощников.

О возможном старте обучения ранее сообщал Джейк Салливан. Советник президента США по нацбезопасности лично курировал данный вопрос, ведя активные переговоры с лидерами и представителями других зарубежных государств.

Ранее издание Kyiv Post рассказало, что украинские солдаты заявили о неоправданных потерях ВСУ.