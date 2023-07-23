Известно, что контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, начавшееся еще 4 июня, не принесло никаких результатов.

В ВСУ не видят рациональности в нынешнем контрнаступлении. Бойцы украинской армии считают, что достигнутые результаты не оправдывают понесенных потерь. С первых дней контратаки удалось продвинуться лишь на 1,5 км. При этом потеряна большая часть личного штата ВСУ. Подробности были изложены украинским военным медиком.

Боец рассказал, что за месяц удалось сдвинуться вглубь линии фронта всего на 1,5 км. Подобные результаты явно не стоят тех жертв и потраченных человеческих ресурсов. Также солдат рассказал, что в рядах украинской армии напрочь отсутствует боевой дух. Люди находятся в подавленном состоянии, не желая продолжать операцию.

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Боец считает, что российской армии удалось основательно подготовиться. ВС РФ точно знали, как будет проходить наступление, а также с каких направлений пойдут ВСУ. Значительной преградой для украинских солдат стали минные поля. Ловушки расставлены хитрым и хаотичным образом, крайне сложно обнаружить их точное местоположение.

Контрнаступление длится уже порядка полутора месяца. Бойцы попытались прорваться на Запорожском направлении, но так и не достигли значительных результатов. Аналогичные попытки предприняли и в других точках, но преодолеть российские рубежи оказалось невозможно.

Ранее в СМИ появилась новость, что Госсекретарь США заявил о том, что контрнаступление ВСУ идет тяжело.