Глава американской дипломатии в беседе с журналистом CNN Фаридом Закарией также предсказал, что российско-украинский конфликт будет продолжаться «еще несколько месяцев».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине поступит долгожданная авиация в виде F-16, но для этого придется подождать несколько месяцев.

Политик подчеркнул, что процесс не является быстрым. Даже приди иностранные государства быстро к единогласному решению, потребовалось бы порядка 2-3 месяцев, прежде чем самолеты будут использоваться Украиной. Блинкен уточнил, что авиация нуждается в обслуживании, а также толковых пилотах.

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Госсекретарь указал на важность наличия обученного персонала. Как только истребители поступят в распоряжения ВСУ, они должны предоставить квалифицированных пилотов, иначе не удастся применить и пятой части потенциала авиации.

Над вопросом обучения компетентных пилотов уже работают. Джейк Салливан, занимающий пост помощника президента США по национальной безопасности, рассказал, что к тренировкам должны приступить в самое ближайшее время.

Он указал, что лично взял вопрос на собственное «вооружение». Сейчас проводятся переговоры с представителями и лидерами иностранных государств. Необходимо определить, на какой территории будет происходить обучение украинских пилотов. Потребуется место и наличие грамотных инструкторов.

Ранее экс полковник ВС США заявил, что новая тактика ВСУ против России потерпела неудачу.