Украина изменила тактику на поле боя с "истощения" противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные позиции, однако это ей все равно не поможет, а в итоге может привести к падению ключевых украинских городов.

ВСУ пересмотрели собственное ведение боевых действий. Если ранее украинская сторона придерживалась тактики «истощения» противника, то теперь в ВСУ прибегли к применению малых пехотных групп, чтобы проникать вглубь российских оборонительных рубежей.

Но данная тактика является изначально проигрышной. Её последствиями станет потеря крупнейших украинских городов. Такого мнения придерживается американский полковник в отставке Дэниел Девис. Его процитировали зарубежные СМИ.

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Военный утверждает, что данный «подход» уже обречен на провал. Регион, в котором ВСУ предпринимают попытки прорваться, выглядит как равнина, где отсутствуют места для укрытий и совершения маневров. Практически нет лесопосадок. Россия же полностью господствует в небе. Имея в собственном распоряжении множество БПЛА, ВС РФ могут эффективно применять их как для разведки и обороны, так и для атаки.

Также открытая местность обеспечивает идеальные условия для артиллерийского обстрела. Украинскую бронетехнику видно издалека, её тут же «разносят» при появлении на горизонте.

Как утверждает аналитик, ВСУ неспособны выполнить тактические задачи. В распоряжении украинской армии отсутствует необходимое количество людей, вооружения, даже инфраструктуры, гарантирующей успех.

Дэвис подчеркнул, что Киеву пора заняться переговорами. Если Украина продолжит противиться, она не только проиграет в нынешнем конфликте, но и потеряет значительную часть своих территорий. Киеву стоит понимать, что сейчас Россия занята наращиванием собственной мощи, в то время как ВСУ терпят тотальное поражение. Ещё немного и ВС РФ перейдут в собственное наступление, захватив Харьков или Одессу.

Ранее Полковник Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли много оружия в результате удара России по Одессе.