Как пишет газета South China Morning Post, бригады ракетных войск в юго-восточных провинциях вблизи Тайваня модернизируют свои баллистические ракеты малой дальности, которые способны поражать цели в пределах 1000 км.

В Китае увеличили количество ракет средней дальности DF-17 вблизи Тавайня. Об этом рассказали местные СМИ, приведя ссылку на экспертов.

Согласно публикации издания, бригады ракетных войск, базирующиеся в юго-восточных провинциях в непосредственной близости с островом, модернизируют имеющиеся ракеты. Их заменяют снарядами, способными поразить цели на куда большей дистанции.

реклама

Ракеты с малой дальностью бьют по объектам, находящимся в пределах 1 000 км. При этом от НОАК не поступило сообщений о том, как новые снаряды будут использованы.

Капил Каджал, работающий в аналитической компании, рассказал, что НОАК, размещая данные снаряды, желают иметь возможность «бить» по военным объектам в Тихом океане. У снарядов большой стратегический потенциал. Одна из целей их размещение – повышение безопасности страны.

Речь идёт про ракеты DF-17. Их примерная дальность поражения составляет в среднем 2 000 км, если установить их на HGV. Установка на гиперзвуковой аппарат позволяет ракетам развивать огромную скорость, что мешает иностранным системам СВО отследить вооружение.

НОАК решила оставить часть ракет малой дальности. Они смогут долететь до Тайваня за шесть-восемь минут.

Ранее в СМИ появилась новость, что «Газпром» сократил объем поставок газа через Украину до 40 миллионов кубометров.