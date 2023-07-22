В ходе предстоящего сериала Дэрил Диксон окажется в Париже. Помимо Ридуса, в съёмках приняли участие Клеменс Поэзи и Адам Нагайтис из оригинальных «Ходячих мертвецов».

Пусть оригинальный проект «Ходячие мертвецы» и завершился, но авторы не готовы отпускать столь прибыльное «детище». Совсем недавно состоялся анонс и презентация трейлера спин-оффа сериала, где расскажут историю Дэрила.





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Также телеканал выпустит продолжение сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», в котором повествуется про Нигана.





Трейлер сериала про Дэрила был презентован во время проведения фестиваля San Diego Comics Con 2023. По ролику стало понятно, что события развернутся во Франции. Главный герой прибудет в страну, где займется тем, что умеет лучше всего – уничтожением зомби. В ходе его путешествия к нему присоединятся новые друзья.





Телеканал рассказал и о выпуске продолжения сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Зрителям вновь предстоит смотреть за приключениями Нигана и Мэгги в Нью-Йорке.

На этом телеканал не желает останавливаться. В планы компании входит выпуск сериала про Рика и Мишонн. События в нем должны происходить за пару сезонов до завершения проекта.

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