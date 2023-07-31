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СМИ: пистолет SIG SAUER M17 стал новым основным оружием армии США

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки выбрали новые пистолеты для собственных военных. Они заменят Beretta M9 и M9A1, M45A1 (Colt 1911) и M007 (Glock 19). Новые средства умерщвления людей приняли на вооружение армии США ещё в 2017 году, однако основным данное оружие стало только в данный момент.
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В зарубежном издании рассказали о появлении в американской армии нового основного оружия. Им стал пистолет, именуемый SIG SAUER M17. Он придет на замену ныне используемому M9 Beretta.

Для разработки инновации потребовалось несколько лет и множество ресурсов. ВВС США принимала активное участие в исследованиях и разработке.

Пистолет доведен до идеального состояния. Проводились многочисленные испытания, после чего вносили правки. Пистолет не передавали военным до тех пор, пока сохранялись даже малейшие неполадки.

В публикации издания уточнили, что это оружие ранее использовалось западными военными, но его не признали основным. Доведенную «до ума» модель поставят на вооружение. Вскоре ожидается поступление партии в размере 500 000 единиц.

Ранее в СМИ появилась новость, что Великобритания не в состоянии отразить российские крылатые ракеты.

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