В зарубежном издании рассказали о появлении в американской армии нового основного оружия. Им стал пистолет, именуемый SIG SAUER M17. Он придет на замену ныне используемому M9 Beretta.

Для разработки инновации потребовалось несколько лет и множество ресурсов. ВВС США принимала активное участие в исследованиях и разработке.

Пистолет доведен до идеального состояния. Проводились многочисленные испытания, после чего вносили правки. Пистолет не передавали военным до тех пор, пока сохранялись даже малейшие неполадки.

В публикации издания уточнили, что это оружие ранее использовалось западными военными, но его не признали основным. Доведенную «до ума» модель поставят на вооружение. Вскоре ожидается поступление партии в размере 500 000 единиц.

Ранее в СМИ появилась новость, что Великобритания не в состоянии отразить российские крылатые ракеты.

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