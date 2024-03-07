Курс стейблкоина FDUSD в моменте падал до $0,92
реклама
Стабильная криптовалюта First Digital USD (FDUSD) сорвала привязку к доллару США, торгуясь ниже $0,92 на бирже Binance. Однако, к моменту написания новости, курс восстановился.
Капитализация FDUSD снизилась с $3,125 млрд до $3,09 млрд. Трейдеры на Binance продали FDUSD на $76 млн, а ордера на покупку составили $60,3 млн, что привело к чистому оттоку в $15,7 млн.
Также стоит вспомнить, что в январе стабильная криптовалюта TrueUSD также потеряла привязку к доллару, торгуясь ниже уровня $0,99 на нескольких биржах.
Команда Incrypted подготовила аналитический материал, рассматривающий явление депегирования стабильных монет и исследующий причины, по которым так называемые "стабильные монеты" теряют свою привязку к базовым активам.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила