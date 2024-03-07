Стабильная криптовалюта First Digital USD (FDUSD) сорвала привязку к доллару США, торгуясь ниже $0,92 на бирже Binance. Однако, к моменту написания новости, курс восстановился.

Капитализация FDUSD снизилась с $3,125 млрд до $3,09 млрд. Трейдеры на Binance продали FDUSD на $76 млн, а ордера на покупку составили $60,3 млн, что привело к чистому оттоку в $15,7 млн.

Также стоит вспомнить, что в январе стабильная криптовалюта TrueUSD также потеряла привязку к доллару, торгуясь ниже уровня $0,99 на нескольких биржах.

Команда Incrypted подготовила аналитический материал, рассматривающий явление депегирования стабильных монет и исследующий причины, по которым так называемые "стабильные монеты" теряют свою привязку к базовым активам.