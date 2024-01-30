Litecoin продолжает укреплять свою позицию, устойчиво торгуя выше ключевых зон поддержки, активно удерживаясь внутри коррекционного паттерна. Эти зоны поддержки, действующие более 600 дней, свидетельствуют о стабильности и устойчивости цифрового актива.

На еженедельном графике наблюдается устойчивый рост цены LTC с июня 2022 года вдоль восходящей линии поддержки. Эта тенденция подтверждена шестью успешными тестами (отмеченными зелеными значками), последний из которых произошел на прошлой неделе.

Ценовой отскок совпал с горизонтальной областью поддержки, превышающей возраст 600 дней, ранее выполнявшей функцию и сопротивления, и поддержки.

Еженедельный индекс относительной силы (RSI) свидетельствует о медвежьем настроении, находясь ниже нейтральной отметки 50 (красный круг) и демонстрируя тенденцию к снижению.

В мире криптовалют аналитики и трейдеры платформы X высказывают разные точки зрения на перспективы Litecoin. Мэтью Диксон выступает с оптимистичным прогнозом, прогнозируя рост цены до $85. Однако трейдер Valeriya выражает медвежьи настроения, отмечая краткосрочный медвежий пробой и предвкушая предстоящее снижение цены.

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Прогноз для LTC на дневном таймфрейме также наводит на мысль о медвежьих настроениях из-за ценовой динамики и сигналов RSI. С сентября 2023 года Litecoin торгуется внутри восходящего параллельного канала, который, как правило, завершается медвежьим пробоем. Движение цены с 9 декабря 2023 года вдоль нисходящей линии сопротивления также привлекает внимание.

Дневной RSI находится ниже отметки 50 и продолжает снижаться (красный круг), что подтверждает медвежий тренд. В случае медвежьего прорыва из канала, Litecoin может снизиться на 25%, достигнув ближайшей поддержки уровнем $50.

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Несмотря на медвежий прогноз, преодоление краткосрочной линии сопротивления может стимулировать 20-процентный рост Litecoin к верхней границе канала, достигнув уровня $80.