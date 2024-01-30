Invesco и Galaxy Asset Management сообщили о снижении комиссии для своего нового биткойн-ETF, занимая шестое место с объемом торгов более 280 миллионов долларов. Этот шаг, по их заявлению, направлен на повышение конкурентоспособности, сократив комиссию с 0,39% до 0,25%.

Аналитик Bloomberg Intelligence по ETF, Джеймс Сейффарт, подчеркнул, что новая, сниженная ставка приближает Invesco и Galaxy к конкурентам. ETF Grayscale в настоящее время является самым дорогим из новых продуктов, в то время как фонд Франклина Темплтона предлагает самую низкую ставку.

Важно отметить, что Invesco сохраняет отказ от комиссии за активы до 5 миллиардов долларов в течение первых шести месяцев, фактически снижая общий коэффициент расходов до 0 базисных пунктов для BTCO. Это предоставляет возможность для дальнейшего продления срока отказа от комиссии.

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Сравнив активы BTCO с объемами BlackRock и Fidelity, составляющими около 2 миллиардов долларов каждый, видно, что новые инструменты, такие как Invesco и Galaxy, демонстрируют свою конкурентоспособность и стремление к привлечению инвесторов.