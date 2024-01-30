



За последние 82 дня Chainlink удерживает позиции, торгуясь ниже средней линии горизонтального диапазона. С июля 2023 года LINK активно рос, преодолевая долгосрочные сопротивления.

Анализ недельного таймфрейма показывает резкий рост цены LINK с июля 2023 года. В октябре произошел прорыв долгосрочной нисходящей линии сопротивления.

В конце декабря цена достигла годового максимума в $17,68, но с тех пор снижается, формируя два длинных верхних фитиля и понижающийся максимум. Токен подтверждает горизонтальное сопротивление.

На недельном графике индекс относительной силы (RSI) подает медвежий сигнал, демонстрируя нисходящий тренд.

Трейдеры и аналитики X-платформы оптимистично смотрят на будущее Chainlink. Altcoin Sherpa предсказывает восходящее движение после завершения консолидации. InmortalCrypto и CryptoMichNL также ожидают положительной динамики, прогнозируя рост до $25.

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На дневном графике видно, что LINK торгуется в горизонтальном диапазоне между $13,30 и $16,60 в последние 82 дня. В настоящее время токен чуть ниже средней линии этого диапазона. Дневной RSI вырос и достиг уровня 50, что может стать сопротивлением.

Волновой анализ Эллиотта указывает на возможное выход из диапазона. Chainlink, вероятно, находится в четвертой волне пятиволнового восходящего движения. Соотношение волн A:C предсказывает минимум на уровне $11,40, что на 20% ниже текущей цены и соответствует уровню Фибоначчи 0,5 коррекции.

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Несмотря на медвежий прогноз, восстановление LINK выше максимума диапазона $16,60 может вызвать 30-процентный рост к следующему сопротивлению на уровне $19,30.