Финский новостной канал MTV Uutiset сообщил, что Национальному бюро расследований Финляндии (KRP) удалось отследить транзакции с использованием конфиденциальной криптовалюты Monero (XMR)

Финский информационный канал MTV Uutiset доложил, что Национальному бюро расследований Финляндии (KRP) удалось успешно отследить транзакции, проведенные с использованием конфиденциальной криптовалюты Monero (XMR). Журналисты из рубрики MTV Crime Reporters, ссылаясь на заявление регионального прокурора Паси Вайнио (Pasi Vainio), сообщили, что KRP смогло выявить операции с XMR и определить конечного получателя, нарушив тем самым прежнюю "неотслеживаемость" Monero.

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В процессе расследования уголовного дела о краже личных данных в одной из финляндских психиатрических клиник и последующем вымогательстве криптовалюты в качестве выкупа, выяснилось, что средства в Monero поступили на счета Юлиуса Кивимяки (Julius Kivimyaki), проживающего в Эстонии.

Глава группы расследования KRP Марко Лепосена (Marco Leposena) подчеркнул, что выявление злоумышленника представляло собой сложную задачу из-за отсутствия публичных данных о переводах в блокчейне Monero, а также использования мер, направленных на максимальное затруднение отслеживания. Тем не менее, эксперты KRP успешно справились с поставленной задачей. Лепосена отказался раскрывать конкретные детали расследования, объяснив, что такая информация является конфиденциальной из-за применяемых технических методов полиции.

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Напомним, что в 2023 году производитель игрового оборудования Razer столкнулся с утечкой клиентских данных. Позднее на хакерском форуме появилось предложение приобрести эти данные за $100 000 в криптовалюте Monero.