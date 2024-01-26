Майнинговый гигант Canaan смог привлечь в свой капитал $50 млн инвестиций с целью расширения производственных возможностей. Инвестор, предпочитая остаться в тени, оставлен неизвестным. Компания достигла этой суммы, выпустив и реализовав 50 000 конвертируемых привилегированных акций серии А.

В заявлении Canaan отмечено, что финансирование было привлечено от институционального инвестора с целью увеличения производственных мощностей. Согласно пресс-релизу, чистая выручка от продажи ценных бумаг будет направлена на исследования, разработки, расширение производства и общекорпоративные нужды.

Ранее, в ноябре 2023 года, Canaan заключила сделку с институциональным инвестором о выкупе ценных бумаг. Согласно этому соглашению, Canaan планирует выпустить и продать до 125 000 конвертируемых привилегированных акций серии А по цене $1 млн.

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Заметим, что в сентябре 2023 года Canaan представила индустрии новое поколение майнинговых установок — A14.