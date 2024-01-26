



Кандидат на руководящий пост в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК) Александр Скомаров заявил о вложении своих средств в криптовалюты на общую сумму более 21 000 гривен, что эквивалентно примерно 570 долларам США.

Из его декларации следует, что он владеет следующими видами криптовалют: биткоин (BTC, XBT) на сумму 284,14 долларов, Binance Coin (BNB) на сумму 84,06 долларов и Ethereum (ETH) на сумму 203,94 доллара.

Помимо этого, Скомаров отметил в декларации доход в размере более 2 миллионов гривен за исполнение обязанностей заместителя руководителя Главного детективного подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также в перечне указаны имущество, включая частный дом, квартиру, два парковочных места и автомобили - Ford Fusion и Mitsubishi Outlander.

Ранее мы сообщали о декларации Катерины Каплюк, также кандидата на руководящий пост в НАПК, которая также утверждает наличие криптовалютных активов в своем портфеле.

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Оба кандидата успешно прошли на следующий этап конкурса, уточнил источник.