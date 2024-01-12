Цена Avalanche 24 декабря достигла максимума 2023 года вблизи отметки $50 и с тех пор снижалась

Цена криптовалюты Avalanche, 24 декабря, достигла максимальной точки за 2023 год, приблизившись к уровню $50, однако с того момента начала снижаться. Пик спада пришелся на 8 января, после чего AVAX стал восстанавливаться.

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Стоит отметить, что Avalanche не достигла уровня $50 в ходе отката и продолжает укрепляться. С начала сентября 2023 года цена возросла на почти 500%, достигнув нового годового максимума в $49,95 24 декабря.

В процессе последующего снижения Avalanche совершила медвежий прорыв из восходящего клина, достигнув минимума 8 января 2024 года на уровне $31,20. В этот же день на дневном графике появилась бычья свеча (зеленый значок), и с того момента цена начала расти.

Индикатор импульса RSI не предоставляет четких сигналов. После снижения ниже нейтрального уровня 50 (красный круг) индекс стремится подняться выше этого барьера.

Трейдеры и аналитики на платформе X выражают оптимистичные прогнозы относительно будущего Avalanche. Mars_DeFI подчеркивает фундаментальные и технические аспекты, указывая на рост активных адресов, объемов транзакций и общей стоимости заблокированных активов.

Umutak47 отмечает бычий прорыв линии сопротивления, что может способствовать дальнейшему росту. MisterCh0c с юмором замечает, что рост AVAX был предсказуем даже для медвежьего трейдера Capo.

Более детальный анализ дневного таймфрейма позволяет предположить, что цена AVAX, возможно, достигла локальной вершины. Возможен сценарий завершения пятиволнового восходящего движения, что подтверждается медвежьей дивергенцией по дневному RSI.

Если этот расчет верен, то Avalanche начнет коррекционную структуру A-B-C и сейчас находится в волне B. В этом случае цена вырастет до $45, завершив волну B, а затем упадет на 25%, чтобы завершить волну C на уровне Фибоначчи 0,5 коррекции на отметке $29.

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Рост выше отметки $50 (красная линия) будет свидетельствовать о завершении коррекции, и AVAX может продолжить расти, возможно, на 70%, достигнув следующего сопротивления в $66.