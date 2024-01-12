Годовая инфляция в США к концу декабря поднялась до 3,4%, что оказалось выше ожиданий и предыдущего показателя. Месячный рост индекса потребительских цен составил 0,3%, превысив прогнозы экономистов.

Инфляция, исключая продукты питания и энергию, увеличилась на 0,3% по месяцу и на 3,9% по году, превысив предыдущие значения. Экономистка Bloomberg Анна Вонг отметила неожиданный характер данных, указывая на сложности достижения долгосрочной цели в 2%.

Разочаровывающие макроэкономические данные не повлияли на ожидания снижения ключевой ставки ФРС в марте. Рынок фьючерсов предсказывает вероятность в 63,3%.

Отчет о инфляции сопровождался укреплением доллара и замедлением роста акций и стоимости золота. Биткоин, игнорируя макроданные, установил новый максимум выше $48 000.

Внимание рынка сосредоточено на спотовых биткоин-ETF, одобренных SEC. В предторговой сессии цена продукта от BlackRock перед дебютом на Nasdaq превысила NAV на 25,6%.

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Вечером 10 января SEC одобрила 11 заявок на спотовые биржевые фонды на базе криптовалюты, включая Bitwise, Grayscale, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton.