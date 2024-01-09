Суточный объем транзакций в блокчейне Solana достиг рекордных $40 миллиардов, установивши новый максимум с октября 2022 года. Это увеличение на 700% с начала декабря 2023 года, когда показатель составлял $5 миллиардов, является внушительным индикатором текущей динамики.

Специалист по исследованиям из Nansen, Сандра Леоу, отмечает рост ежедневного количества транзакций на блокчейне с 20-30 миллионов до примерно 50 миллионов. Активные кошельки на Solana также заметно увеличились с 120 000 в октябре 2023 года до 470 000 в январе 2024 года.

Эксперт по данным, Эндрю Хонг, подчеркивает, что после SOL, USDT и USDC, основной объем транзакций в сети обеспечивают мем-токены WIF и BONK.

Согласно CoinGecko, BONK показывает внушительный рост, став лидером по динамике в 2023 году с 7302,9% роста среди цифровых активов топ-100 по капитализации.

В декабре криптотрейдер под псевдонимом Blockgraze увеличил свой капитал с $1000 до $200 000, торгуя мем-токеном WIF. Он приобрел токен в конце ноября после его дебюта на DeFi-рынке Solana.

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Также в декабре неизвестному трейдеру удалось заработать $2 миллиона на единственной сделке с мем-коином SILLY, вложив 1 SOL (~$62 на тот момент). Пользователь заметил монету через 5 минут после начала торгов и приобрел 43,1 миллиона SILLY.

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За шесть дней неизвестный трейдер смог заработать более $5,7 миллиона, вложив всего 30 SOL ($2220), покупая 16 миллиардов монет ANALOS в первую минуту открытия торгов в пуле ликвидности Raydium.