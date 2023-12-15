Лондонская компания Fnality официально запустила 1-й этап «реальных транзакций с использованием цифрового представления средств, хранящихся в Банке Англии»

Fnality, лондонская компания, успешно запустила первый этап реальных транзакций с использованием цифрового представления средств в Банке Англии. Согласно опубликованному заявлению в The Block, Sterling Fnality, платежная система, разработанная в партнерстве с Lloyds Banking Group, Banco Santander и UBS, успешно объединила безопасность и институциональное качество центрального банка с инновационной функциональностью блокчейн-технологии.

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Первоначальная транзакция, совершенная при участии указанных финансовых гигантов, является основой для более широкого видения, охватывающего несколько юрисдикций. Это событие предоставляет возможность создания глобальной экосистемы управления ликвидностью как на оптовых финансовых рынках, так и на развивающихся рынках токенизированных активов (RWA).

Fnality подчеркивает, что на первом этапе, ориентированном на обеспечение устойчивости и функциональности системы, существуют определенные ограничения, установленные Банком Англии. С приближением 2024 года основное внимание компании сосредотачивается на расширении операций в рамках управляемой структуры с регулированием. Генеральный директор Fnality UK, Ангус Флетчер, подчеркивает работу компании над продвижением и подготовкой к представлению новых вариантов использования на рынке.

В предшествующем месяце Fnality успешно привлекла $95 млн в рамках инвестиционного раунда, в который вошли такие ключевые участники, как Goldman Sachs, BNP Paribas, DTCC, Euroclear, Nomura и WisdomTree, а также множество других банков-спонсоров.

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Банк Англии, основанный в 1694 году, выступает центральным банком Соединенного Королевства и является одним из старейших финансовых учреждений в мире.