Immutable стремительно рос с октября, достигнув сегодня максимума на уровне $2





С начала октября Immutable демонстрирует стремительный рост, текущий на максимальной точке в $2, что не наблюдалось более 600 дней. Рассмотрим, на каком этапе этот впечатляющий тренд достигнет своего пика.

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За последние 56 дней курс IMX вырос на 300%, достигнув нового годового максимума в $2,07. Это стало наивысшим значением за 600 дней. Особо стоит выделить, что в процессе роста токен успешно преодолел значимую горизонтальную область сопротивления, которая ранее вызывала отскок цены в марте (отмечено красным значком).

Индекс относительной силы (RSI), важный индикатор импульса, свидетельствует о том, что рынок не переживает перекупленный момент. Значения RSI выше 50 и восходящий тренд говорят о продолжающемся преимуществе быков. Недельный RSI продолжает свой рост и находится выше нейтрального уровня 50, что подчеркивает бычий тренд.

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Этот внушительный рост Immutable подтверждается численными показателями и укрепляется отсутствием коррекций и стойкой уверенностью в долгосрочной устойчивости.