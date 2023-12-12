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Сальвадор активно развивает свою экономику через криптовалютные инвестиции, предлагая "Визу свободы" в обмен на $1 млн в биткоинах или USDT. 153 человека уже подали заявки. Эмиграционную программу поддерживает Tether. Советник президента Макс Кайзер сообщил о 153 млн долларах инвестиций.
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В сравнении с другими странами, где гражданство можно получить за меньшие суммы, например, Мальта за 750 000 евро, Португалия за 280 000 евро и Греция за 250 000 евро, Сальвадор выделяется своей инновационной подходом к привлечению инвестиций.
Президент Найиб Букеле, известный своей поддержкой биткоина, покидает пост для участия в президентских выборах в 2024 году. Его решение связано с желанием изменить статус на кандидата.