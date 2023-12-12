9 декабря Ethereum достиг нового годового максимума на уровне $2403, но затем резко упал





9 декабря текущего года Ethereum достигла нового годового максимума, поднявшись до отметки $2403. Однако, сразу после этого, цена резко упала, и в настоящее время она приближается к важному уровню горизонтальной поддержки. Основной вопрос, который стоит перед трейдерами, — стоит ли ждать пробоя этого уровня.

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Анализ показывает, что с начала октября цена Ethereum стремительно росла, особенно после того, как 5 ноября была преодолена нисходящая линия сопротивления. Однако последующее резкое снижение цены до уровня $2145, с последующим небольшим восстановлением, привлекло внимание трейдера Route 2 Fi, который высказал мнение, что Ethereum последний раз проявлял такую слабость по отношению к биткоину в июне 2022 года.

Индикатор относительной силы RSI также предоставляет смешанные сигналы, уменьшившись после формирования медвежьей дивергенции, но при этом оставаясь выше уровня 50.

Аналитика подсказывает, что на фоне прорыва долгосрочной горизонтальной зоны сопротивления в $2000 на недельном графике, Ethereum может сохранять положительную динамику. Криптовалютный трейдер Daan Crypto высказал предположение, что снижение курса было вызвано вымыванием длинных позиций с кредитным плечом. Восстановление открытого интереса может поддерживать дальнейший рост ETH.

Недельный RSI также показывает поддержку для возможного роста, оставаясь выше отметки 50 и двигаясь вверх. Долгосрочная цель на уровне $3500 может привести к значительному росту цены на 60%.

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Тем не менее, закрытие недели Ethereum ниже отметки $2000 может обратить бычий тренд, что, вероятно, приведет к снижению цены на 30%, достигнув следующего уровня поддержки в $1500.