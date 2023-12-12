Согласно заявлению, международный руководящий орган самого популярного в мире вида спорта, FIFA, предложит поклонникам футбола новый опыт





В соответствии с официальным заявлением ФИФА, мировой футбольный гигант, заявил о запуске уникальной инициативы – выпуске цифровых предметов коллекционирования, так называемых NFT. Эти цифровые артефакты, ограниченные всего 100 штук, представляют собой редкие коллекционные предметы и предоставляют своим владельцам эксклюзивную возможность посещения финала Чемпионата мира по футболу в 2026 году.

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Организация объявила, что первоначальная серия NFT включает 100 уникальных артефактов, представляющих редкие предметы коллекционирования. Держатели этих NFT получают возможность бесплатного участия в следующем финале Чемпионата мира по футболу. После этого планируется выпуск еще 900 токенов на сети Polygon, которые станут доступны на платформе OpenSea.

Интересный момент заключается в том, что первые коллекции NFT от FIFA были созданы на блокчейне Algorand, но теперь организация переходит на сеть Polygon, выделяя важность развития игровых проектов в секторе Web3. FIFA заверяет, что все последующие цифровые выпуски будут выпущены в этой сети.

Проект NFT FIFA+ Collect, анонсированный в прошлом году, предоставил возможность фанатам футбола по всему миру приобрести уникальные виртуальные артефакты коллекционирования по доступным ценам. Этот анонс новой коллекции токенов совпадает с началом клубного чемпионата мира по футболу 2023 года в Саудовской Аравии.

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Статистика показывает заметный рост объемов торговли NFT, превышая $900 млн в ноябре по сравнению с октябрем, когда этот показатель составлял не более $300 млн. Однако цены на популярные предметы цифровых коллекций остаются заметно ниже уровней, зафиксированных в период бычьего рынка 2021-2022 годов, когда NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) или CryptoPunks продавались за миллионы долларов США.