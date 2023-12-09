Сенатор от американского штата Массачусетс, состоящая в Демократической партии США, призвала обновить закон о банковской тайне, чтобы устранить угрозу, исходящую от криптовалют

Сенатор из штата Массачусетс, представляющая Демократическую партию, предложила изменить закон о банковской тайне из-за опасности, связанной с использованием криптовалют.

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Элизабет Уоррен говорит, что в законе нужно учесть криптовалюты, так как их часто используют для финансирования терроризма и незаконной торговли наркотиками. Она также напоминает о случаях, когда Северная Корея использует криптовалюты для создания ядерного оружия.

Закон о банковской тайне требует, чтобы банки сообщали правительству о мерах по предотвращению отмывания денег и другой преступной деятельности. Уоррен считает, что это недостаточно и предлагает ужесточить контроль за использованием криптовалют, особенно в целях национальной безопасности.

Сенатор также реагирует на предложение главы JPMorgan запретить биткоин в США, считая, что Конгресс должен принять меры.

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Принятие закона о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, предложенного Уоррен, отложено из-за проблем с финансированием. Журналист Forbes Сэм Лайман полагает, что основная цель закона - не просто предотвратить незаконное финансирование через криптовалюты, а убрать биткоин.