Новости криптопротоколов за 5 декабря 2023 года
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5 декабря 2023 года в индустрии криптопротоколов произошли выдающиеся события. Разработчики Push Protocol успешно внедрили масштабируемое решение, позволяющее платформам Web3 обслуживать более 5 тыс. участников в групповых чатах, и скоро это число увеличится до 50 тыс. Групповые привилегии автоматически распределяются в зависимости от количества токенов XYZ или NFT в кошельке участника.
Компания Block TBD представила первые компоненты tbDEX, открытого протокола для мировых финансовых транзакций. Протокол Oasis и мультисетевой центр NFTb объединили усилия, поддерживаемые Binance, с целью повышения конфиденциальности цифровых предметов коллекционирования и игровых проектов.
Web3Auth и Safe представили SafeAuth, улучшающую удобство и безопасность входа в социальные сети. Безопасная межсетевая платформа Neutron, специализирующаяся на смарт-контрактах для DeFi, заключила партнерство с Confio, приобретая 25% разработчика программного обеспечения, ответственного за CosmWasm.
Торговая платформа децентрализованного финансирования Hashflow представила обновленный интерфейс Hashflow 2.0. Обновление включает развертывание цепочки Hashflow, не связанной с EVM, с межсетевыми и межцепочными свопами, доступными на Solana.
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