Near Protocol (NEAR) достиг максимальных с апреля уровней
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NEAR Protocol (NEAR) на пути к годовому максимуму, преодолев ключевой уровень Фибоначчи 0,618. Анализируем динамику цены и индикаторы для прогноза.
NEAR Protocol, платформа с открытым исходным кодом для смарт-контрактов, приближается к своему годовому максимуму. Токен NEAR, валюта проекта, продемонстрировал устойчивый рост после преодоления долгосрочной линии сопротивления в октябре. Восстановление альткоина выше ключевой горизонтальной зоны добавляет позитива.
На недельном таймфрейме индекс относительной силы (RSI) подтверждает бычий тренд, превысив отметку 50 и формируя бычью дивергенцию перед прорывом. Эти сигналы, сопровождаемые минимальным числом медвежьих свечей, предвещают возможный разворот.
На дневном графике NEAR продолжает демонстрировать силу, преодолев уровень Фибоначчи 0,618. Дневной RSI подтверждает бычий тренд, преодолевая уровень 50 и линию тренда медвежьей дивергенции. Это говорит о долгосрочной укрепляющейся динамике.
Криптовалютные трейдеры @ZaykCharts и @Osbrah подчеркивают позитивные перспективы, считая, что прорыв из нисходящего канала готовит почву для сильного бычьего импульса.
Прогноз: при продолжении роста NEAR может увеличиться на 15%, достигнув уровня $2,70. Однако снижение ниже уровня Фибоначчи 0,618 на отметке $2,13 предсказывает завершение восходящего движения, возможно, с коррекцией на 25% до $1,80. Тщательное следение за указанными уровнями становится ключевым для понимания динамики NEAR.
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