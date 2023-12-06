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bitcoin
Криптовалюты существенно росли в минувшие выходные и в начале недели
Эксперт Самсон Моу предсказал, что стоимость биткоина может достичь $1 млн, указав, что многие были скептически настроены после падения цены до $15 000

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Рост криптовалютных рынков в последние выходные и начало текущей недели привлекли внимание инвесторов. На 4 декабря 2023 года биткоин поднялся выше отметки в $41 670, достигнув 19-месячного максимума в $41 750. По данным CoinGecko, цифровой актив продемонстрировал прирост в 5,7% за последние 24 часа. Аналитики рынка высмеяли критиков, подчеркивая устойчивость цифровой валюты.

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Энтузиазм относительно преодоления барьера в $40 000 приветствовали многочисленные специалисты. Эксперт Самсон Моу предсказал, что стоимость биткоина может достичь $1 млн, указав, что многие были скептически настроены после падения цены до $15 000. Он подчеркнул, что сомнения в возможности достижения биткоином отметки в $1 млн сохраняются даже после одобрения спотовых ETF.

Оптимистичные прогнозы связаны с возможным одобрением нескольких биткоин-фондов SEC до 10 января 2023 года. Президент The ETF Store Inc, Нейт Джерачи, представил обзор заголовков СМИ, предсказывающих обвал цен на биткоин в 2023 году, подчеркнув различные мнения о возможных уровнях падения.

Аналитик CrediBULL Crypto утверждает, что на этот раз ситуация иная, и стоимость биткоина превысит $40 000. Эксперт Rekt Capital, проанализировав предыдущие циклы, прогнозирует, что следующий пик бычьего рынка наступит через 518–546 дней после халвинга биткоинов, то есть в середине сентября или октябре 2025 года.

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Индекс «страха и жадности» биткоина поднялся до самого высокого уровня за более чем год, достигнув отметки 74. Последний раз аналогичное значение было зафиксировано в ноябре 2021 года, когда рынки достигали своих исторических максимумов.

#news #news.ru
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