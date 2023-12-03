Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов

Сегмент децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать внимание инвесторов в мире криптовалют. За последние недели произошло несколько важных событий в этой области, которые мы обобщим.

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Общий объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах достиг внушительной отметки в $47,8 миллиарда. Lido лидирует с $19,7 миллиарда, за которым следуют Maker ($8,3 миллиарда) и JustLend ($6 миллиардов).

TVL в приложениях Ethereum вырос до $26,9 миллиарда, а объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последний месяц составил $72,8 миллиарда.

Uniswap удерживает доминирующую позицию на рынке некастодиальных бирж, с 62,3% от общего оборота. PancakeSwap (14,8%) и Curve (6,6%) занимают второе и третье места соответственно.

Аналитики JPMorgan выделяют признаки восстановления в сферах DeFi и NFT, связывая их с улучшением настроений на крипторынке после ожидания одобрения биткоин-ETF. Однако эксперты призывают к осторожности, подчеркивая раннюю стадию этого восстановления.

17 ноября dYdX потеряла около $9 миллионов из страхового фонда в результате "целенаправленной атаки". Команда подчеркнула, что фонд остается хорошо финансированным, и ведется расследование инцидента.

Jito Network, работающий на базе Solana, представил свой токен управления JTO с общим объемом в 1 миллиард монет. Этот токен направлен на управление воздействием MEV-ботов на экосистему. С его запуском сообщество получило возможность влиять на принятие решений и направление сети.

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115 миллионов JITO введены в обращение, часть из них предназначена для роста комьюнити, развития экосистемы, основных участников и инвесторов. Также объявлен аирдроп в знак признания вклада сообщества в создание сети.