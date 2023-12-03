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bitcoin
Одна транзакция в сети Биткоина затрачивает энергии как 808 554 транзакций Visa
Исследователь Алекс Де Врис из Голландского Национального Банка заявил, что каждая транзакция в сети Биткоина потребляет столько воды, сколько нужно для наполнения плавательного бассейна

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Исследователь Алекс Де Врис из Голландии подчеркнул, что каждая операция в сети Биткоина потребляет столько воды, сколько заполнение стандартного плавательного бассейна – примерно 16,000 литров.

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Эксперт высказывал опасения относительно высокого энергопотребления криптовалюты. На его сайте Digiconomist представлены данные об экологическом воздействии каждой транзакции Биткоина, сравнивая ее с 808,554 транзакциями Visa или 60,802 часами просмотра YouTube.

Однако, методика расчета энергозатрат вызывает сомнения у Центра Альтернативных Финансов Кембриджского Университета. Они утверждают, что пропускная способность сети не зависит от энергопотребления.

Даниэль Баттен, основатель стартапа CH4-Capital, выражает недовольство Де Врисом. Он считает, что майнинг Биткоина способствует снижению выбросов метана и обвиняет исследователя в неточных прогнозах. Становится ясно, что гидроэнергия является основным источником энергии для майнинга, а не уголь. Тем не менее, Биткоин продолжает привлекать критику из-за использования водных ресурсов. Напомним, что майнинг Биткоина считается отраслью с минимальным энергопотреблением.

Исследования Университета ООН и журнала "Будущее Земли" за 2020–2021 годы указывают, что глобальная сеть майнинга Биткоинов потребляла 173,42 тераватт-часа электроэнергии. Это эквивалентно энергопотреблению 27-й страны в мире, опережая Пакистан с населением более 230 миллионов человек.

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Итоговый углеродный след сравним с эмиссией 84 миллиардов фунтов угля или работой 190 электростанций на природном газе. Для компенсации этого воздействия необходимо посадить 3,9 миллиарда деревьев, покрывающих площадь, почти равную Нидерландам, Швейцарии, Дании или 7% тропических лесов Амазонии.

#биткоин
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