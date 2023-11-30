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Децентрализованная финансовая платформа Coinchange успешно завершила раунд финансирования Серии В, привлекая внушительные $10 миллионов. Это важное событие подтверждено The Block.
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Участниками инвестраунда стали G1.VC, Spirit Blockchain, Good News Ventures, K2.CA, Atoia Ventures и Mintfox.
Генеральный директор Coinchange, Максим Галаш, подчеркнул стратегическое развитие платформы, ориентированное на дальнейшее развитие Earn API. Этот механизм обеспечивает миллионы клиентов финтех-компаний и бирж по всему миру доступом к улучшенной доходности.
Собранные средства планируется вложить в расширение перечня услуг, совершенствование продуктов и привлечение новых клиентов, демонстрируя стремление Coinchange к постоянному улучшению и росту.
Необходимо отметить, что в ноябре прошлого года Blast привлек $20 миллионов для создания уникального L2-решения, основанного на Ethereum и обладающего внутренней доходностью в ETH и стейблкоинах.