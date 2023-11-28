Владельцы этого объема в 16,3 миллиона BTC предпочитают удерживать свои активы, в то время как спрос со стороны покупателей остается на высоком уровне.

Доля биткоинов, способных принести потенциальную прибыль, поднялась до 83,7% от общего предложения, устанавливая новый рекорд с ноября 2021 года, согласно анализу Bitfinex.

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Владельцы этого объема в 16,3 миллиона BTC предпочитают удерживать свои активы, в то время как спрос со стороны покупателей остается на высоком уровне. Одной из причин данного явления является невысокий размер фактических нереализованных прибылей, отмечают аналитики.

Соотношение краткосрочных и долгосрочных держателей цифрового золота, по мнению экспертов, смещается в пользу последних. Примерно 70% биткоинов, что составляет "беспрецедентные" 16,3 миллиона BTC, остаются неизменными владельцами в течение года, при этом 60% монет находятся в статусе бездвижения уже два года.

Аналитики Bitfinex считают, что эти показатели свидетельствуют о сравнительно сильном положении рынка, поскольку владельцы активов видят положительную отдачу от своих инвестиций и не торопятся избавляться от них.

Эксперты также подчеркивают, что биткоин, несмотря на негативный фон вокруг Binance на прошлой неделе, не выходил за пределы текущего ценового диапазона.

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Важно отметить, что цена первой криптовалюты превысила отметку в $38 000 в пятницу, 24 ноября. Аналитики Matrixport предсказывают, что к концу года котировки преодолеют уровень в $40 000.