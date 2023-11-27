Злоумышленник притворяется журналистом издания Forbes и во время интервью пытается украсть невзаимозаменяемые токены (NFT) коллекционеров Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Злоумышленник, под видом журналиста Forbes, предпринял попытку похищения невоспроизводимых токенов (NFT) у участников коллекционерского сообщества Bored Ape Yacht Club (BAYC). Коллекционеры, активно общающиеся в социальной сети Twitter, настороженно сообщили о мошеннике, целящемся на членов BAYC.

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Краткое изложение инцидента:

Один из участников, идентифицирующий себя как @crumz10, поделился своим опытом владения NFT в рамках клуба "скучающей обезьяны" и избежал угрозы мошенничества. Под личиной журналиста Forbes, аферист попытался заснять экран держателя токенов, используя подозрительного бота.

Коллекционер выявил несколько подозрительных признаков:

1. Отсутствие премиум-подписки на Zoom у мошенника.

2. Попытка записи экрана с использованием неопределенного бота.

Интервью растянулось на два часа, и в заключение "журналист" предложил своей "жертве" взять банан для фотографии. Однако @crumz10 прозрел уловку и не поддался на провокацию.

После отключения камеры и микрофона пользователем, злоумышленник попытался разыскать и похитить NFT.

Еще один участник, @3orovik, предупредил своих подписчиков о хитроумном "журналисте", указав на попытки мошенника получить доступ к компьютеру с целью кражи ценных токенов.

Эпидемия фальшивых журналистов продолжает наращивать масштабы. В середине ноября аналитики SlowMist представили результаты исследования новых случаев мошенничества. Преступники выдавали себя за известных журналистов, приглашали пользователей Friend.tech на интервью через Telegram и далее пытались взломать их учетные записи.

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Напомним, в Китае рассматривается вопрос об уголовной ответственности за кражу NFT. Судебные органы страны предлагают классифицировать коллекции невоспроизводимых токенов как собственность, аналогичную недвижимости и другим ценным активам.