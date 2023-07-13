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Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК

Сравнение возможностей ПК и консолей, разных исторических эпох. И какие системы по мнению автора должны в будущем заменить консоли.
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Для начала стоит вернуться в 1980-ые, в период как раз после Великого рождественского игрового трындеца, когда игровые приставки в США в первый раз откинули джойстики и геймпады. Вскоре после этого знаменательного события, а точнее в июле 1983-го в Японии поступила в продажу приставка 3-го поколения Famicom, известная в США, как NES, а в странах СНГ в виде тайванских клонов как Dandy. Спасибо фирме «Стиплер», завозившей их, за счастливое детство детей 90-ых, времена были те еще, так что как бы мы выживали без них, а так же американских фильмов на видеокассетах с гнусавым переводом, сложно представить.

Что умела данная система? По тем временам очень многое, она обеспечивала качественную многоцветную графику, качественный звук, плавную прокрутку экрана, и для всего этого достаточно было просто воткнуть картридж с игрой. На ПК тех лет в плане графики передовым был стандарт EGA, представленный в августе 1984-го года, и отображавший одновременно всего 16 цветов, а VGA появится только в апреле 1987-го. Качество игр на NES было отменным, что было исключительно важно для восстановления репутации видеоигр, сильно подпорченной потоком брака, обрушившегося на рынок в начале 1980-ых. Какой бы сильной ни была моя нелюбовь к Nintendo, тогда ее драконовские методы и контроль качества дали результат.

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Ну и все это счастье обходилось куда дешевле ПК, уж монитора точно не требовалось.

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13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Super Mario 1985-го года. Красивая графика, плавная прокрутка, звук намного превосходящий ПК'шные пищалки и прекрасный геймплей, даже сейчас к нему никаких претензий. 

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16-тибитные системы, вроде SEGA Genesis и SNES, принципиально, ситуацию не изменили, лишь подтянув технические характеристики железа и жанрового разнообразия.

Sony PlayStation-1 вышла в декабре 1994-го и при весьма демократичной цене самой машинки принесла полноценную 3D-графику. 3dfx Voodoo выйдет только в 1996-ом, и чтобы ей пользоваться нужно иметь отдельную 2D-видеокарту, нужно, чтобы игра ее поддерживала, и чтобы драйвера правильно работали. Однако, если раннее 3D на ПК было тем еще весельем, то длилось оно не очень долго, и к 1999-му году, nVidia запустит конвейер по выпуску видеокарт, разделенных по ценовым сегментам с регулярным обновлением модельного ряда. Windows же станет повсеместно распространенной и решит большую часть проблем с установкой и запуском оборудования на ПК. Plug-and-play – это вам не хухры-мухры. Становится массовым Интернет.

В таких условиях выходит следующее поколение приставок, самой массовой из которых становится PlayStation-2, она же становится самой массовой приставкой в истории.

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Почему это случилось?

  1. Рынок еще рос.
  2. Качество 3D-графики достигло приличного уровня, на 3D-игры из 90-ых сейчас смотреть без слез нельзя, PS-2 на телеке с дивана дает намного более качественную картинку.
  3. PS-2 стала последней приставкой для которой выполнялось правило, «воткнул игру и играй». Игры еще были достаточно простыми, чтобы их можно было продать на диске и потом не допиливать бесконечно, ну а отсутствие HDD и свап-файла неизбежно накладывает ограничения на рукозадость. Если игра под Windows течет, то, скорее всего, это приведет лишь к перерасходу памяти, возможно, игру будет желательно перезапускать, на ограниченной оперативке консольки – это просто креш.
  4. Приставка не предполагала никакого дополнительного функционала, кроме игр и, может, фильмов на дисках.

При этом на ПК происходит просто взрывной рост производительности, а также, уходят в прошлое пляски с настройками IRQ для звуковой карты (она вообще стала встроенной), или видеодрайвером. И если до того приставки могли давать что-то, что ПК не могли, то теперь игры на консолях стали ниже качеством, в силу нехватки аппаратных мощностей.

Следующее поколение консолей было менее успешным, и в нем резко проявляется такая проблема, как разнородность архитектур и API, в результате разработка игр под несколько платформ стала превращаться в кошмар, и для сохранения рентабельности требовались какие-то совсем уж неприличные объемы продаж. Это при общей аппаратной слабости на фоне ПК. Кроме того, игры на консоли оказываются уже столь же требовательными к регулярным обновлениям, как и на ПК, т. е. после покупки игры для нее уже надо качать патчи, а сама консоль начинает получать дополнительные функции вроде веб-браузера (между прочим его разработка – это тоже вложения, влияющие на стоимость для конечного пользователя) и установки игры на жесткий диск. Т. е. приставочка начинает очень сильно напоминать обычный ПК.

Результатом становится, фактически, капитуляция, в PS-4 стоит x86 процессор с обычной видеокартой от Radeon в одном чипе. А низкоуровневый API к GPU заменяется обычным DirectX. После этого сказки о каком-то особом качестве игр на консолях являются именно сказками, если игровая логика одинакова, то и работать она будет везде одинаково, техническая же часть реализована на одних и тех же движках, работающих с одними и теми же API. Т. е. аппаратно и программно – это уже ПК, только маломощный.

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Данный факт неизбежно пробивает дорогу ряду консольных эксклюзивов на ПК, что дарит много поводов для издевательств на консолькой. Например, ремейк первых трех игр про Spyro (на ПК до того никогда не выходили) на движке UE4 я проходил на ПК с GTX 1060-6 в 60+ fps на ультра-графике, в то время как владельцы PS-4 имели только 30. И не надо мне тут сказок, что больше 30 не надо.

Что касается Horizon Zero Down, то моя RTX 3060 тащит ее на 60 fps на ультрах, как данная игра работает на PS-4 Pro я сам проверить не мог, но глянуть прохождения на ю-тубе никто не запрещает. Это было смешно. Она там и 30 fps не всегда вытягивает вне боя, в бою там, наверное, 15-20 будет. Ну консольщикам норм, они привычные.

PlayStation 5 с ее железом на момент выхода уже могла составлять конкуренцию нормальному игровому ПК, но и цена тоже близка, майнинг-бум разве что цены на видеокарты взвинтил (а на PS-5 дефицит).

На данный момент консоль абсолютно неотличима от ПК аппаратно, т. к. состоит из тех же элементов, по этой же причине сравнима по цене, и даже если ее будут продавать в убыток, то лишь с расчетом отбить все на играх. Почти неотличима с точки зрения жизненного цикла, т. к. ПК стали служить дольше.

Неотличима с точки зрения API, что делает выпуск эксклюзивов для одной платформы бессмысленным. Разработчику просто невыгодно отказаться от других платформ, если конвертация игры на них не требует значимых усилий. Так что, если у кого-то из сонибоев есть чувство превосходства над ПК-боярами, которые не поиграют в какой-то Uncharted, то всё, забудьте. Скоро все это барахло, которое имеет хоть какие-то шансы продаться, выйдет везде.

Неотличимы с точки зрения удобства использования (обновления, настройка железа) и распространения игр, тот же Steam не даст соврать. А он, кстати, свою консоль (Steam Deck) уже выпустил, точнее портативный компьютер, предназначенный специально для игр, в то время как сами игры для ПК. Если остаются какие-то отличия по использованию, то в интернет консоль выходить уже давно обязана, если к ней подключить клавиатуру с мышью, то запустив прикладное ПО можно работать, как на ПК. А при одинаковых операционках (на PS-4 вариация FreeBSD 9.0) это не вопрос.

И неизбежно возникает вопрос, а зачем для игр и всего остального покупать разные компьютеры? Что в магазинах Sony или Xbox игры покупали, что в Steam. Вот никакой разницы. А если игра криво работает, то на мощном ПК она может быть будет работать нормально, просто за счет грубой силы.

Horizon Zero Dawn - очень качественная игра, которая должна продавать игровую платформу, однако играть в нее лучше всего на ПК.При этом покупая ПК, пользователь покупает именно ПК, и никакой поставщик ПО не может ему указывать, как этот ПК использовать. Т. е. ПК-боярин действительно является хозяином своему компьютеру, и даже диктат Microsoft тут не полный, операционку, как минимум, можно сменить, или отключить обновления. На консоли правообладатель имеет полное право выкатить в любой момент обнову, которая заблокирует те, или иные функции, а единственным местом легального приобретения ПО является магазин правообладателя.

ПК так же является единственной платформой, дающей широкую аппаратную вариативность, и премиальный гейминг с высоким качество графики и высоким же fps, всегда был и будет возможен только на топовом ПК железе, консоли же, по определению, ориентируются на широкие массы, и выпуск Pro-версий эту проблему не решает.

Очевидно, что по мере дальнейшего превращения консолей в ПК, данная ситуация будет становится все более очевидной для все более широких народных масс, и если моя вера в выход PS-6 довольно крепка, то вот в PS-7 верится уже очень слабо. Более перспективными видятся следующие направления:

  1. Распространение более дешевых и мобильных компьютеров, ориентированных на ПК-игры из уже существующих магазинов. Это могут быть, как системы, подобные Steam Deck, так и полноценные ПК с компактными материнками, из которых полностью исключены жесткие диски и оптические приводы. Такая система с обычными десктопными CPU и GPU будет достаточно компактной и легкой, чтобы просто взять ее за ручку сверху и перетащить, например, к телевизору, или даже взять с собой на дачу (правда, тогда монитор еще нужен).
  2. Распространение простых технических средств, позволяющих передавать сигнал от ПК на монитор на расстоянии до десятков метров и пользовательские команды обратно на ПК. Т. е. комп стоит, где стоял, а играем, например, в др. комнате на телевизоре, развалившись на диване. Если такое вообще без кабелей будет, то тут уже любая консолька становится неконкурентоспособной.
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