Диалог президента России и спецпосланника президента США пройдёт в закрытом формате.

Главная политическая новость сегодняшнего дня и одна из главных политических новостей этой недели — новый визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию. В этот раз Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, где у президента России Владимира Путина состоялось несколько рабочих встреч, включая общение с представителями Военно-Морского флота.

Ближе к вечеру Путин принял Уиткоффа. Несмотря на то, что это уже третий визит Уиткоффа в Россию и третья встреча с Путиным, она в значительной мере отличается от предыдущих. Во-первых, Уиткофф приехал в Россию после визита главы российского Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США, где обсуждал вопрос вопросы, связанные с развитием российско-американских экономических отношений. А во-вторых, это первая встреча Уиткоффа с Путиным, запечатлённая объективами камер: на кадрах было заметно, что президент России и спецпосланник президента США рады друг друга видеть.

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Как добавил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, основной темой переговоров Путина и Уиткоффа станет урегулирование украинского конфликта, а пройдут они в закрытом формате. Опубликует ли Кремль краткую выдержку из встречи, неизвестно.

Напомним, что сейчас между РФ и США происходит процесс, который многие робко и с осторожным оптимизмом называют «разрядкой». Возобновился дипломатический диалог, а обе стороны заявляют о важности развития двусторонних экономических отношений, которые обеим сторонам пойдут на пользу. Пока что ощутимых или даже заметных результатов ни по одному из направлений добиться не удалось, но никто не обещал, что нормализация десятилетиями портившихся отношений произойдёт быстро и эффективно.