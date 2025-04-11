В отличие от фондовых рынков, которые склонны к падениям в случае начала эпохи перемен, золото при таких ситуациях, наоборот, дорожает. По этой причине данный благородный металл считается одним из лучших вариантов сохранения сбережений.
Введённые администрацией президента США Дональда Трампа торговые пошлины привели к тому самому периоду перемен, и стоимость золота на него закономерно отреагировала. Сегодня на нью-йоркской бирже Comex был зафиксирован новый рекорд стоимости июньского фьючерса на жёлтый драгоценный металл: свыше $3240 за тройскую унцию.
В России рекорд пока не установлен: один грамм золота, согласно официальным учётным ценам ЦБ РФ, обойдётся покупателю в 8406,33 рублей.
Ценность золота как «актива-убежища» в первую очередь осознают государства, увеличивающие долю золота в своих золотовалютных резервах. Активно этим занимаются, в частности, Россия и Китай. На днях в новостях также появлялась информация о желании Германии вывезти из США свой золотой запас в 1200 тонн. Удастся ли Берлину это сделать, впрочем, эксперты не уверены.