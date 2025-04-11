В период неопределённости золото дорожает.

В отличие от фондовых рынков, которые склонны к падениям в случае начала эпохи перемен, золото при таких ситуациях, наоборот, дорожает. По этой причине данный благородный металл считается одним из лучших вариантов сохранения сбережений.

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Введённые администрацией президента США Дональда Трампа торговые пошлины привели к тому самому периоду перемен, и стоимость золота на него закономерно отреагировала. Сегодня на нью-йоркской бирже Comex был зафиксирован новый рекорд стоимости июньского фьючерса на жёлтый драгоценный металл: свыше $3240 за тройскую унцию.

В России рекорд пока не установлен: один грамм золота, согласно официальным учётным ценам ЦБ РФ, обойдётся покупателю в 8406,33 рублей.

Ценность золота как «актива-убежища» в первую очередь осознают государства, увеличивающие долю золота в своих золотовалютных резервах. Активно этим занимаются, в частности, Россия и Китай. На днях в новостях также появлялась информация о желании Германии вывезти из США свой золотой запас в 1200 тонн. Удастся ли Берлину это сделать, впрочем, эксперты не уверены.