Проще говоря, возвращать деньги законному владельцу рано или поздно придётся.

Замороженные в ЕС российские активы остаются одной из основных политических тем. Заниматься прямой конфискацией этих активов Евросоюз пока не рискует, потому что слишком непредсказуемые последствия у этого могут быть, но частично пользоваться этими средствами там себе всё же позволяют.

Ряд комментаторов и экспертов полагают, что Москва уже «списала» замороженные в Европе деньги, но сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти тезисы. По словам Пескова, Россия «никогда» не откажется от прав на свои замороженные активы и будет продолжать эти права защищать.

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Если развить эту тему, то можно предположить, что условием нормализации российско-европейских отношений будет возвращение России всех её замороженных активов, а также выплата всех «накапавших» с них за годы процентов, включая те, что передавались наднациональными европейскими властями на нужды Украины.

Впрочем, пока что разговоры о нормализации отношений между Россией и Европой преждевременны: Старый Свет занимает слишком радикальную позицию, и ясно, что действующее европейское политическое руководство изменить её не в состоянии.