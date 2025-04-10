Важность данного процесса невозможно переоценить.

Повышение производительности труда — ключ к решению многих проблем, стоящих сейчас перед российской промышленностью. Автоматизация и роботизация производств в России сильно отстаёт от других промышленно развитых государств, из-за чего страдает производительность труда, объёмы выпуска готовой продукции и, как следствие, её стоимость, так что в данной сфере стране есть, куда расти.

Тем более что желание и возможности для роста в этом направлении имеются. Так, предприятие «АМО Сталь» из Челябинской области сообщило о разработке и начале производства промышленных роботов-манипуляторов, которые будут работать в связке со станками на машиностроительных предприятиях.

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Согласно комментарию производителя, один такой промышленный робот способен заменить трёх обслуживающих станки сотрудников, рассчитан как минимум на десятилетний срок эксплуатации, а также окупается примерно за шесть месяцев, позволяя выпускать больше продукции по конкурентной цене. При этом стоимость такого российского робота-манипулятора вдвое ниже импортных аналогов.

На текущем этапе производитель закладывает объём производства 15 роботов-манипуляторов в месяц, но если спрос на данную продукцию будет расти, то объёмы её производства также будут увеличиваться.