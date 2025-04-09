Решение вступает в силу немедленно.

Торговые пошлины, вводимые США и Китаем друг против друга, начинают выходить из-под контроля. Уступать оппоненту явно не желают ни Вашингтон, ни Пекин. Сегодня Китай в качестве ответа на вчерашнее повышение Соединёнными Штатами антикитайских торговых пошлин до 104% повысил торговые пошлины против США до 84%, и вот буквально только что президент США Дональд Трамп распорядился поднять пошлины в отношении импортируемых китайских товаров до 125%.

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Решение Трампа, по его словам, вступает в силу немедленно — с момента публикации. По мнению президента США, Китай долгое время кормился за счёт американского рынка, и теперь такая политика недопустима.

Параллельно Трамп заявил, что более 75 государств продемонстрировали стремление к обсуждению вопроса дальнейшего экономического сотрудничества с США и не вводили против Вашингтона ответные пошлины. В их отношении, добавил американский лидер, немедленно вводится 90-дневная пауза на торговые пошлины.

По мнению экспертов, Китай в ближайшее время выступит с ответными действиями в отношении Соединённых Штатов. Как уже отмечалось не раз, в большие игры играют политики, а расплачиваться за это будут простые потребители — в данном случае в США и Китае. Причём в США в гораздо большей степени, поскольку именно они зависят от продукции китайского производства.