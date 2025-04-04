Конструктивных изменений в машину внесено много.

Несмотря на то, что «Нива» очень сильно морально устарела во всех аспектах, начиная от дизайна и заканчивая силовой установкой, данная модель остаётся популярной в сельской местности, а также в среде автомобильных энтузиастов. Специально для последних «АвтоВАЗ» разработал «спортивную» версию «Нивы», и уже с завтрашнего дня, 5 апреля, стартуют её продажи.

Lada NIVA Sport, как её официально окрестил производитель, отличается от базовой версии примерно 140 внесёнными изменениями. Среди них увеличенный с 200 мм до 220 мм дорожный просвет (клиренс), дисковые передние и задние тормоза, 17-дюймовые колёса, гоночные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске и усиленная балка заднего моста.

Силовой агрегат тоже был усовершенствован: производитель применил облегчённую систему впуска и выпуска, установил в двигатель спортивные распределительные валы и внёс изменения в прошивку электронного блока управления. Чуда, естественно, не произошло, поскольку нагнетатели производитель не ставит, поэтому вместе с вышеуказанными изменениями расположенный под капотом спортивной «Нивы» 1,6-литровый мотор выдаёт 122 л. с., позволяя автомобилю разгоняться до скорости в 100 км/ч за 11,8 секунды и развивать максимальную скорость в 162 км/ч.

Для любителей езды по бездорожью в Lada NIVA Sport предусмотрен полный привод, возможность включения пониженной передачи, а также функция блокировки межосевого дифференциала.

Теперь самое главное — цены. Рекомендуемая «АвтоВАЗом» розничная цена на Lada NIVA Sport составляет 1 699 000 рублей. Сколько автомобиль будет стоить в реальности, узнаем уже завтра вместе со стартом продаж. Которые, кстати, приурочены к 48-летию со дня схода с конвейера первой «Нивы».