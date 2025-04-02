Они будут применяться в том числе для ремонта и модернизации компрессорных станций и газотурбинных энергетических установок.

Как производится большинство сложных деталей механизмов? На станках методом скульптора: отсекая от заготовки всё лишнее. С помощью 3D-печати метод создания деталей меняется на что-то напоминающее работу гончара, когда изделие наращивается из исходного материала. Если раньше 3D-печать позволяла создавать только примитивные детали, то теперь с её помощью можно производить даже сложные компоненты критически важного оборудования.

Например, детали газотурбинных двигателей в нефтяной отрасли, о налаживании 3D-печати которых впервые в России сообщила компания «Газпром нефть». Как отмечает компания, созданные таким способом детали уже применяются в составе агрегатов на одном из объектов.

По замыслу, изготовленные при помощи 3D-печати детали можно будет использовать для ремонта и модернизации газотурбинных двигателей, применяемых как в составе энергетических установок, так и в составе компрессорных станций для перекачки природного газа.

Применение 3D-печати позволяет создавать нужные детали близко к требуемой локации и строго в требуемых количествах. Таким образом, экономятся средства на объёмах производства и доставке требуемой продукции.