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Barash
Каллас: ЕС обсуждает 17-й пакет антироссийских санкций
Видимо, рассчитывают, что с 17-й попытки что-то получится.

Не успел Евросоюз толком согласовать 16-й по счёту пакет антироссийских санкций, как политическое руководство данного европейского объединения государств приступило к обсуждению следующего, 17-го пакета ограничений. Об этом сегодня сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (глава Еврокомиссии) Кая Каллас.

По словам госпожи Каллас, в Евросоюзе уже имеется единое мнение относительно того, какие ограничения должны войти в семнадцатый пакет санкций против России. В подробности глава Евродипломатии, впрочем, вдаваться пока не стала. Сложно сказать, что ещё Евросоюз может добавить в ограничительные меры, но ясно одно: каждый последующий пакет санкций даёт всё меньший эффект по сравнению с предыдущим. 

Напомним, что санкции Евросоюза не бессрочные и требуют продления каждые полгода. Учитывая возможное в перспективе потепление в отношениях между США и Россией, подразумевающее снятие введённых Вашингтоном против Москвы ограничений, трудно представить себе ситуацию, при которой США снимут ограничения, а европейские производители будут спокойно наблюдать за тем, как некогда желанный российский рынок уплывает всё дальше за горизонт.

Основные ограничения начали накладываться на Россию в 2022 году на фоне боевых действий на Украине. Российское политическое руководство воспринимает введённые Западом ограничения как незаконные, и в качестве одного из условий урегулирования текущего кризиса вокруг Украины выдвигает снятие всех санкций, наложенных на Россию с 2014 года.

#россия #политика #экономика #санкции #евросоюз
Источник: ria.ru
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