Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Евросоюз согласовал 16-й пакет антироссийских санкций, в него войдёт в том числе запрет на поставку игровых консолей
15 пакетов ничего не добились, кроме деиндустриализации и экономического кризиса в Европе, надо добавить.

Как мы уже отмечали, парадокс заключается в том, что с США, несмотря на то, что именно Вашингтон в лице администраций Буша-младшего, Обамы и Байдена виноват в развязывании украинского кризиса, уходящего своими корнями как минимум в 2008 год, а если говорить по совести, то и вовсе в 2003—2004 год, России восстановить хотя бы нормальные (про дружеские и уж тем более союзнические мы не говорим, потому что это невозможно) отношения будет гораздо легче, чем с Европой.

Причина простая: американские санкции на Россию повлияли минимально, потому что товарооборот с США у РФ и без того был мизерным. Чего не скажешь про Европу, экономическое взаимодействие с которой было колоссальным, и которое было в одночасье разорвано политическими деятелями Евросоюза как наднационального органа принятия решений. Сегодня против России действуют 15 пакетов нелегитимных односторонних рестрикций («санкций») Евросоюза. Итогом их действия стал почти полный разрыв связей Москвы с Европой и экономический кризис в самом ЕС. В Евросоюзе на своих ошибках не учатся, поэтому продолжают повторять те же самые действия в надежде на иной исход.

Так, сегодня Еврокомиссия одобрила 16-й пакет антироссийских санкций. В состав этого пакета, как уточняет пресса со ссылкой на осведомлённые лица, войдут ограничения против тринадцати российских банков, 73 танкеров «теневого флота», а также ряд физических и юридических лиц, якобы помогающих РФ в ведении специальной военной операции на Украине.

Особняком в ограничениях стоят химические соединения, а также, приготовьтесь, игровые консоли и авиационные симуляторы. Проще говоря, в Еврокомиссии всерьёз восприняли заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о том, что россияне управляют беспилотниками при помощи игровых приставок. Здесь, что называется, комментарии уже попросту излишни.

Ясно одно: восстановление отношений Европы с Россией невозможно до полной смены политического класса в европейских странах и, в идеале, коллапса ЕС как наднациональной организации, размывшей суверенитет всех её составных частей. А это даже при самых идеальных условиях вопрос многих лет.

#россия #политика #экономика #санкции #евросоюз
3
Показать комментарии (3)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
24
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
11
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
76
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
323
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
3

Сейчас обсуждают

dimkahon
20:07
А я вижу. Цена х2 или х3 раза, норм? Когда за эту цену будет та же 4080.
Rolls-Royce представил Spectre Black Badge – самое мощное электрокупе в истории бренда
Nvidia&Intel Hater
20:07
показать как твоя всасывает у 3060 дегродушка .35 процентов.я уже показывал как твой конч у нее сосет
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:07
гг, как 3060)))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
20:06
просто иди отсоси.твоя в кале ковыряется и точка.и сранвивать 12 гиговую то конечно дело с 8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:06
https://youtu.be/FUtAcvuPGUM
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Маэстро
20:05
Это да, вот смотри истинный Величайший президент, лицо и свет нации, и не клоун. https://news.rambler.ru/world/54205628-poyavilos-video-so-strannym-zelenskim-na-brifinge-v-myunhene/ что говорят о Вел...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
20:05
да.твоя сосет.ее даже нет в таблице )))) пробила дно.с чем тебя и поздравляю.равна 3060 я речь вел про эту игру.а так 10 процентов в не лучевых отстает макс самый -обычно 8 .ну а где то моя на керу кр...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:04
Это чтобы ты помнил где 3060, а где 6600
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Денис Марачковский
20:03
Ну т.е. Арис признал, что дисбаланс питания по жилам всё же имеет место. Раньше он считал, что der8auer всё выдумал и приборы у него не те.
Специалист предлагает встроить в кабели 12v-2x6 защиту по температуре и силе тока на каждом проводе
cibershot
20:02
Это вообще смех, с нашими клоунами только и выступать. Подаренное отбирать только самый конченный может
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем