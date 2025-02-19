15 пакетов ничего не добились, кроме деиндустриализации и экономического кризиса в Европе, надо добавить.

Как мы уже отмечали, парадокс заключается в том, что с США, несмотря на то, что именно Вашингтон в лице администраций Буша-младшего, Обамы и Байдена виноват в развязывании украинского кризиса, уходящего своими корнями как минимум в 2008 год, а если говорить по совести, то и вовсе в 2003—2004 год, России восстановить хотя бы нормальные (про дружеские и уж тем более союзнические мы не говорим, потому что это невозможно) отношения будет гораздо легче, чем с Европой.

Причина простая: американские санкции на Россию повлияли минимально, потому что товарооборот с США у РФ и без того был мизерным. Чего не скажешь про Европу, экономическое взаимодействие с которой было колоссальным, и которое было в одночасье разорвано политическими деятелями Евросоюза как наднационального органа принятия решений. Сегодня против России действуют 15 пакетов нелегитимных односторонних рестрикций («санкций») Евросоюза. Итогом их действия стал почти полный разрыв связей Москвы с Европой и экономический кризис в самом ЕС. В Евросоюзе на своих ошибках не учатся, поэтому продолжают повторять те же самые действия в надежде на иной исход.

Так, сегодня Еврокомиссия одобрила 16-й пакет антироссийских санкций. В состав этого пакета, как уточняет пресса со ссылкой на осведомлённые лица, войдут ограничения против тринадцати российских банков, 73 танкеров «теневого флота», а также ряд физических и юридических лиц, якобы помогающих РФ в ведении специальной военной операции на Украине.

Особняком в ограничениях стоят химические соединения, а также, приготовьтесь, игровые консоли и авиационные симуляторы. Проще говоря, в Еврокомиссии всерьёз восприняли заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о том, что россияне управляют беспилотниками при помощи игровых приставок. Здесь, что называется, комментарии уже попросту излишни.

Ясно одно: восстановление отношений Европы с Россией невозможно до полной смены политического класса в европейских странах и, в идеале, коллапса ЕС как наднациональной организации, размывшей суверенитет всех её составных частей. А это даже при самых идеальных условиях вопрос многих лет.