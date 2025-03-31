На достижение данного результата приключениям Сэма Бриджеса потребовалось без малого 5,5 лет.

В своё время приключенческий экшен Death Stranding от Хидео Кодзимы был неоднозначно воспринят игровым сообществом. Сам Хидео Кодзима говорил, что потребуется время, прежде чем геймеры «раскусят» приключения Сэма Бриджеса, и вот, похоже, двадцать миллионов игроков оценили творение знаменитого японского геймдизайнера.

О том, что аудитория Death Stranding превысила двадцать миллионов человек, сообщил Кодзима в своих официальных социальных сетях. При этом разработчики всё-таки сохраняют честность и дополнительно отмечают, что речь идёт обо всей аудитории в целом, включая как тех, кто приобрели Death Stranding на ПК и консоли, так и тех, кто играли через подписки.

Напоминаем, что сейчас Kojima Productions завершает работу над сиквелом — Death Stranding 2, действие которой развернётся через несколько месяцев после окончания событий первой части.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня текущего года на PlayStation 5. Надеемся, что новинка последует примеру своей предшественницы и не заставит игроков долго ждать своего появления на персональных компьютерах.