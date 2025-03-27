Того требует развитие северных регионов и освоение Арктики.

Если на протяжении прошлых веков богатство России прирастало Сибирью, то в веке нынешнем смотреть нужно севернее — в Арктику и северные регионы страны. Именно в Арктике сосредоточены колоссальные запасы важнейших для человечества ресурсов, и Россия претендует на их значительную долю.

Вопрос освоения Арктики и развития северных регионов России был поднят сегодня на форуме «Арктика — территория диалога». Выступая на этом мероприятии, президент РФ Владимир Путин заявил, что стране необходим собственный торговый флот из грузовых и аварийно-спасательных судов, который будет не только осуществлять перевозки товаров по северным морям, но и обеспечивать экономическую связанность арктических регионов России.

Сейчас для реализации этой задачи, добавил Путин, производственных мощностей отечественного судостроения недостаточно.

Также глава государства отметил, что Россия готова вести совместные арктические проекты с западными странами, если у них возникнет соответствующее желание. Активно в сторону Арктики сейчас посматривают, в частности, Соединённые Штаты. Другие западные страны на данный момент занимают откровенно антироссийскую позицию, так что ни о какой совместной деятельности с ними в Арктике говорить не приходится до полной смены политических элит в Европе.