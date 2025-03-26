Близится момент начала поставок серийных версий двигателей этого типа.

Когда речь заходит о таких ответственных отраслях, как авиационное и ракетное двигателестроение, создание новых или глубокая модернизация существующих изделий — это всегда затяжной процесс, связанный, в частности, с необходимостью проведения их масштабных испытаний в различных условиях.

Сегодня НПО «Энергомаш» сообщило, что завершающие доводочные испытания двигателя РД-191М, разработанного для тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5М», успешно окончены в полном объёме. Таким образом, предприятие значительно приблизилось к началу серийных поставок данных двигателей для нужд российской космической программы.

РД-191М является форсированной версией двигателя РД-191 и предназначен для работы в составе первой и второй ступеней тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5М». Ракеты-носители тяжёлого класса необходимы для выведения на орбиту модулей орбитальных станций и особо крупных спутников.

Учитывая, что госкорпорация «Роскосмос» поставила перед собой задачу значительно нарастить российскую спутниковую группировку и начать создание отдельной российской орбитальной станции, потребность в ракетах «Ангара-А5М» и, соответственно, в двигателях РД-191М, в обозримой перспективе будет расти.